Coronavirus : prudence face à la mutation du virus

Une mutation du Covid-19 a été observée au Royaume-Uni. Les premières observations estiment que le virus serait plus contagieux mais rien n’indique pour le moment qu’il serait plus dangereux pour notre santé. Professeur de maladies infectieuses au CHU de Grenoble, Jean-Paul Stahl souligne que ce n’est pas la première fois que ce virus mute. Il s’interroge également sur le fait qu’il soit beaucoup plus contagieux, expliquant que cela pourrait autant être lié au déconfinement qu’à la mutation du virus. "Il y a plein de paramètres qui sont à prendre en compte et je crois qu’il est beaucoup trop prématuré pour en tirer une conclusion", déclare-t-il.

Quel impact sur les vaccins ?

Cette mutation du virus arrive alors que dans le monde entier, de nombreux pays s’apprêtent à lancer une vaste campagne de vaccination contre le Covid-19. Cette nouvelle inconnue qui entoure le virus pourrait-elle tout remettre en cause ? "Pour l’instant, il n’y a absolument aucun élément, ni théorique ni réel, constaté qui permet de douter de l’efficacité d’un vaccin", précise Jean-Paul Stahl.

