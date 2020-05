Coronavirus : première journée de déconfinement réussi en Italie

L’Italie a plutôt réussi sa première journée de déconfinement. Il n’y a pas eu de paralysie dans les transports, pas trop de déplacements non plus du nord vers le sud du pays. Les entreprises ont rouvert avec de nouveaux protocoles de sécurité liés au coronavirus : distance entre collègues, prise de température et port du masque obligatoire dans 10 des 16 régions italiennes.

Prudence

C’est une réussite, mais il faut rester prudent. Le virus circule encore. En Lombardie, d’où s’exprime lundi soir le correspondant de France Télévisions en Italie, Alban Mikoczy, 577 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés lundi. Prudence aussi car dans quelques jours, on verra si le déconfinement débouche sur une nouvelle vague épidémique. Les experts italiens préfèrent attendre et voir.