Coronavirus : première allocution télévisée d'Emmanuel Macron

Jeudi 12 mars à 20 heures à la télévision, Emmanuel Macron rendra compte de son action de gestion de l'épidémie de Covid-19 en toute transparence tout en préparant les Français à traverser cette crise sanitaire. Il fera de la pédagogie sans chercher à dramatiser. L'objectif du chef de l'État sera de rassurer avant les prochaines étapes, notamment le passage inéluctable au stade 3. C'est la première fois qu'Emmanuel Macron fera une allocution solennelle depuis le palais de l'Élysée. Le président s'est déjà exprimé à plusieurs reprises lors de ses déplacements. Mardi dans un centre d'appels du Samu, il a notamment prévenu : "Nous ne sommes qu'au début de l'épidémie".

Les chefs de partis de nouveau à Matignon

Édouard Philippe et cinq de ses ministres rencontreront jeudi dès 9 heures les présidents du Parlement, des groupes parlementaires et des partis politiques. Marine Le Pen (RN) trouve les tests de dépistage insuffisants et Olivier Faure (PS) demande le report des expulsions locatives ou l'entrée en vigueur des nouvelles règles de l'assurance chômage.

