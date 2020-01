Coronavirus : premier rapatriement pour les Français de Wuhan

Les expatriés français de Wuhan (Chine) s'apprêtent à décoller. Jeudi 30 janvier, un avion de la République française a été affrété pour rapatrier plus de 200 ressortissants. Ils ont passé des contrôles sanitaires très stricts avant d'embarquer. Tous prennent la direction de Carry-le-Rouet, dans les Bouches-du-Rhône, où ils seront placés en quarantaine pendant 14 jours dans un centre de vacances.

Un deuxième rapatriement la semaine prochaine

Un deuxième rapatriement est prévu dès la semaine prochaine pour la France. Jeudi, un sixième cas de coronavirus a été identifié à Paris. Au total, plus de 7 700 personnes sont infectées en Chine, c'est plus que pour le Sras. L’OMS décrète une urgence internationale. De son côté, Air France, comme une dizaine de compagnies aériennes, a décidé d'annuler tous ses vols depuis et vers la Chine jusqu'au 9 février.