Coronavirus : pratiquer une activité sportive chez soi

William Gallin, un coach sportif, a pris le taureau du confinement par les cornes. Pour sa communauté d’accro à la gym haute intensité qu’il ne peut plus réunir, il a poussé son canapé et installé son smartphone et donne des cours gratuits via Instagram deux ou trois fois par semaine. Pour cause, coronavirus, le coach sportif partage son énergie avec les réseaux sociaux pour que ses fans ne perdent pas leur motivation.



"Vous pouvez rejoindre mon cours"

45 minutes d’exercice physique intense c’est aussi très précieux pour le moral. "Vous pouvez le mettre sur votre télévision, le suivre n’importe où. Si vous êtes en télétravail vous êtes chez vous, vous travaillez et à l’heure où je suis là vous pouvez rejoindre mon cours", indique William Gallin. Il avait créé avec son frère Alexandre le "610" un mouvement de tout un rassemblement de gym dans leur ville du Val-d'Oise.

