Coronavirus : pourquoi y-a-t-il si peu de tests de dépistage ?

Dépister en masse tous les Français qui pensent avoir les symptômes de la maladie, comme le fait un institut marseillais, est-ce envisageable partout en France ? A-t-on assez de tests pour changer de stratégie en matière de dépistage ? La réponse est non. Un laboratoire lyonnais peine déjà à réaliser les tests demandés.

La France va changer de stratégie

Le produit appelé réactif, un composant qui permet de révéler le virus, est de plus en plus difficile à obtenir. Il manque du réactif, et, peut-être bientôt, des cotons tiges et de tubes de test. Ils sont fabriqués en Italie, dans une usine qui peine à servir le monde entier. Selon les syndicats de biologistes, la France aurait dû se préoccuper plus tôt des stocks de dépistage. Le ministère de la Santé explique avoir suivi les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui prônait un dépistage limité.

Le JT

Les autres sujets du JT