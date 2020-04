Coronavirus : pourquoi une pénurie de médicaments menace ?

"Le problème est qu'il n'existe pas de base de données fiable pour évaluer concrètement la dépendance de la France vis-à-vis des médicaments chinois. Selon des professionnels du secteur, on estime que 80 à 85% des principes actifs présents dans les médicaments vendus en Europe viendraient de Chine et d'Inde. Les principes actifs ce sont les composants des médicaments, ce qui les rend efficaces", explique la journaliste de France Télévisions Sophie Gauthier.

Une difficulté d'importation pour l'Europe

Elle poursuit sur les difficultés pour le marché européen de s'approvisionner à cause de politiques mises en place par les pays exportateurs : "Le problème, c'est que non seulement la crise du Covid-19 a ralenti la production des principes actifs en Chine, mais en plus, la demande pour certains médicaments a explosé, y compris en Chine et en Inde, qui en ont besoin pour leurs propres populations. Ce qui a par exemple poussé l'Inde à interdire ses exportations depuis le 4 mars".