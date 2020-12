Coronavirus : pourquoi le froid joue-t-il un rôle dans la circulation du virus ?

Avec la baisse températures à l’automne, les contaminations au Covid-19 ont flambé. Les régions froides sont les plus touchées, puisque le virus circule davantage dans le Nord, l’Auvergne-Rhône-Alpes et l’Est de la France. Le mécanisme reste toutefois inexpliqué. "Vous avez des départements que l’on imaginerait pas comme étant particulièrement à risque […] qui sont justement parmi les départements les plus froids de France, à l’inverse, vous avez des départements comme le Finistère, la Charente-Maritime qui sont des endroits où le climat est très doux en hiver, et vous avez beaucoup moins de cas", explique le Pr. Renaud Piarroux, épidémiologiste. Le virus est également plus résistant au froid. Selon plusieurs études, un degré en plus fait baisser le nombre de nouveaux cas de 3%.

De nombreux facteurs de risques

Le virus profite du froid pour affaiblir les organismes, comme tous les virus saisonniers. En effet, l’hiver le soleil manque et la vitamine D, qui protège des infections graves, aussi. Avec le froid, ce sont donc nos défenses immunitaires qui baissent. Enfin, nos comportements changent également à cause du froid, puisque l’on se regroupe davantage à l’intérieur et que l’on aère moins les pièces. Autant de facteurs de risques pour être contaminés par le virus.



