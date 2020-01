Coronavirus: pourquoi l'Organisation mondiale de la santé n'a pas, à ce stade, déclaré une " urgence de santé publique de portée internationale " ?

L'Organisation mondiale de la Santé a, jeudi 23 janvier, jugé prématuré de considérer l'épidémie de coronavirus apparue en Chine comme une urgence de santé publique de portée internationale. Les raisons sont multiples.

Le fait que l'Organisation Mondiale de la Santé décrète une "urgence de santé publique de portée internationale" répond à un protocole et des critères précis. La décision est prise dans le respect du cadre juridique qu'est le "règlement sanitaire international", un accord datant de 2005 et qui a été ratifié par 196 pays.

Une telle décision doit se faire, précise l'OMS, en réponse à "un événement extraordinaire dont il est déterminé qu’il constitue un risque pour la santé publique dans d’autres États " lié au " risque de propagation internationale de maladies " et qui implique "une action internationale coordonnée".

Le problème sanitaire posé doit être "grave", "soudain", "inhabituel" ou "inattendu". Il doit "avoir des répercussions pour la santé publique au-delà des frontières nationales de l’État touché" de nature à "exiger une action internationale immédiate".

Une telle décision est prise en lien avec l'Etat concerné qui fait des observations. Elle est aussi prise en fonction des données scientifiques recueillies, des données concernant l'évolution de l'épidémie, son mode de transmission, sa dangerosité et éventuellement de l'avis d'un Comité d'urgence.

Le Directeur général de l'OMS, seul habilité à prendre une telle décision, a, concernant le coronavirus, estimé qu'il constituait, à ce stade, une urgence sanitaire en Chine mais qu'il n'était pas encore devenu une urgence sanitaire au niveau international.

I am not declaring the new #coronavirus outbreak a public health emergency of international concern today. The Emergency Committee was divided over whether the outbreak represents a PHEIC. This is an emergency in China, but it has not yet become a global health emergency. https://t.co/16knaV4lMZ