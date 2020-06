Coronavirus : pour la première fois, un médicament réduit la mortalité chez les malades graves du Covid-19, une "percée scientifique" selon l'OMS

La dexamethasone, un médicament de la famille des stéroïdes testé par l'essai clinique britannique Recovery, pourrait réduire d'un tiers la mortalité chez les malades les plus gravement atteints.

Des chercheurs britanniques ont annoncé mardi avoir fait "une avancée majeure" dans le traitement des malades gravement atteints par le Covid-19. Les responsables de l'essai clinique britannique Recovery (article en anglais) ont découvert qu'un médicament de la famille des stéroïdes, le dexamethasone, réduisait d'un tiers la mortalité chez les malades les plus gravement atteints, c'est-à-dire ceux nécessitant un l'assistance d'un respirateur. Selon eux, "une mort sur huit pourrait être évitée grâce à ce traitement chez les patients placés sous ventilation artificielle".

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a salué une "percée scientifique". "C'est le premier traitement avéré qui réduit la mortalité chez les patients atteints par le Covid-19 sous assistance d'oxygène ou de respirateur", a commenté le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ce médicament est déjà utilisé dans de nombreuses indications pour son effet anti-inflammatoire puissant.

"Les chercheurs ont partagé les premières informations sur les résultats de l'essai avec l'OMS, et nous espérons vivement connaître l'analyse complète des données dans les prochains jours", a ajouté l'OMS. L'organisation va conduire une "méta-analyse" de ces recherches dans le but d'actualiser ses directives pour "refléter comment et quand le médicament devrait être utilisé" contre la maladie.