Coronavirus : port du masque obligatoire dans les supermarchés à partir du 20 juillet

Entrer dans un supermarché sans porter de masque, est une scène qu’il ne sera plus possible de voir à partir du lundi 20 juillet. C’est une décision de la Fédération du commerce et de la distribution qui anticipe les directives gouvernementales. Pour la plupart des clients, le port du masque obligatoire dans les supermarchés est une bonne initiative.



“On a déjà un agent de sécurité qui est là pour filtrer ”

Et les clients qui refuseront de porter un masque, n’auront pas le droit d’entrer. “Pour les clients qui n’auraient pas accès aux masques, on propose aussi des masques réutilisables en tissu, qui permet à la personne de l’utiliser 50 fois. Et pour continuer dans cette démarche, on a déjà un agent de sécurité qui est là pour filtrer et bien expliquer aux clients pourquoi ils doivent porter le masque”, explique Hoël Venneugues, directrice d’un hypermarché à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne).

