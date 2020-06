Coronavirus : "Plus vite on déconfinera, plus vite on sauvera l'emploi", assure le président du Medef

Si la pandémie de coronavirus est bien sous contrôle, Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du Medef, veut que les règles s'assouplissent afin que les gens puissent retourner au travail.

Le président du Medef veut accélérer le mouvement. Geoffroy Roux de Bézieux a plaidé dimanche 14 juin pour un déconfinement plus rapide afin de sauver l'emploi "s'il se confirme que la pandémie [de coronavirus] est sous contrôle", lors de l'émission "Le Grand Jury" RTL-LCI-Le Figaro. "Il faut accélérer (...) parce que chaque jour, chaque semaine coûte à l'économie, et que plus vite on déconfinera, plus vite on repartira travailler, consommer, voyager, plus vite on sauvera l'emploi", a-t-il déclaré quelques heures avant une allocution du président de la République qui, selon les prévisions, doit se prononcer sur la troisième étape du déconfinement prévue le 22 juin.

"On ne produit pas de richesse"

Geoffroy Roux de Bézieux appelle à "sortir de la perfusion le plus vite possible". "Il y a un petit côté morphine avec tous ces systèmes d'aides (...) chaque jour on s'endette, chaque jour on dépense de l'argent", a-t-il ajouté. S'il veut passer la seconde, c'est parce que le patron du Medef s'appuie sur l'avis du Conseil scientifique. "Je [l'] entends qui dit 'ça y est, la pandémie est sous contrôle' (...) alors allons-y."

Il est également urgent selon lui de rouvrir plus largement les écoles, car lorsque les enfants ne peuvent être tous accueillis dans les établissements scolaires, "ça oblige les parents à rester à la maison, donc ils sont en chômage partiel, donc ils ne travaillent pas, donc on ne produit pas de richesse". L'épidémie de Covid-19 est actuellement "contrôlée" en France et les règles sanitaires pour les enfants à l'école pourraient être allégées d'ici à la fin du mois de juin, avait estimé récemment le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy.