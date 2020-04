Coronavirus : plus de 8 000 décès aux États-Unis

Dans les dernières 24 heures, 1 500 décès liés au Covid-19 ont été signalés aux États-Unis, avec 630 cas rien qu'à New York. Comptabilisant plus de 8 000 morts au total, le pays d'Amérique du Nord cède de plus en plus de terrain à l'épidémie.