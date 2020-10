Coronavirus : plus de 40 millions de cas de contamination recensés dans le monde

La propagation du virus continue de s'accélérer à l'approche de l'hiver dans l'hémisphère Nord. Il n'a fallu que 32 jours pour passer de 30 à 40 millions de cas, alors que 38 jours avaient été nécessaires entre 20 et 30 millions.

Un nouveau seuil vient d'être franchi à l'échelle mondiale, dans un contexte de deuxième vague de l'épidémie de Covid-19. Plus de 40 millions de cas confirmés de contamination ont été recensés à travers le monde, selon un décompte effectué par l'AFP et Reuters à partir de chiffres officiels disponibles, lundi 19 octobre.

Selon les experts, le nombre réel de contaminations est probablement bien plus élevé, dans la mesure où tous les cas ne sont pas forcément signalés et les tests pas fiables à 100%.

Selon les données fournies par Reuters, la propagation de la pandémie continue de s'accélérer à l'approche de l'hiver dans l'hémisphère Nord. Il n'a fallu que 32 jours pour passer de 30 à 40 millions de cas, alors que 38 jours avaient été nécessaires entre 20 et 30 millions. Pour passer de 10 à 20 millions de cas, il a fallu 44 jours et les 10 premiers millions de cas avaient été atteints en trois mois, après l'apparition de la maladie à Wuhan (Chine).

Plus de 300 000 cas quotidiens

Le nombre quotidien de nouveaux cas a par ailleurs dépassé les 400 000 pour la première fois à la fin de la semaine dernière, et la moyenne a été de 347 000 nouveaux cas dans le monde par jour la même semaine. Elle était de 292 000 cas au cours de la semaine précédente.

Les Etats-Unis, l'Inde et le Brésil restent les pays les plus touchés par la pandémie de coronavirus. L'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud comptent 47,27% des cas recensés au monde.

L'Europe, où quelque 150 000 cas sont enregistrés chaque jour, représente plus de 17% du total mondial, et près de 22% des décès liés au virus.