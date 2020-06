Coronavirus : plus de 40 000 morts et 800 000 contaminés au Brésil

Le plus grand pays d'Amérique latine enregistre ce lourd bilan, le jour où les centres commerciaux ont rouvert leurs portes à Rio de Janeiro et Sao Paulo, les deux plus grandes villes du pays.

Dans un hôpital à Manaus (Brésil), le 8 juin 2020. (MICHAEL DANTAS / AFP)