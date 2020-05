Coronavirus : plus de 26 000 morts en France, dont 243 nouveaux décès en 24 heures

La pression sur les services de réanimation continue de s'alléger, avec 93 patients Covid-19 en moins depuis jeudi.

L'épidémie de coronavirus a fait 243 morts de plus en 24 heures en France, portant le nombre total de décès depuis le 1er mars à 26 230, a indiqué, vendredi 8 mai, la direction générale de la santé. Parmi ces morts, 16 497 ont été enregistrés dans les hôpitaux et 9 733 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux.

La pression sur les services de réanimation continue de s'alléger, avec 93 patients Covid-19 en moins depuis jeudi, soit 2 868 cas graves. Au total, 22 724 personnes sont actuellement hospitalisées pour infection au coronavirus.

La direction générale de la santé précise que la carte du déconfinement, qui distingue les départements en rouge et en vert, ne sera désormais mise à jour qu'"en fonction de l’évolution des données de suivi de l’épidémie, et non sur une fréquence quotidienne".