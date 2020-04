Coronavirus : plus de 204 000 petites entreprises ont demandé l'aide de 1 500 euros, annonce Gérald Darmanin

Un fonds de solidarité créé par l'exécutif prévoit de compenser jusqu'à 1 500 euros la perte de chiffre d'affaires des très petites entreprises et des indépendants ayant perdu 50% de leur chiffre d'affaires en mars.

Plus de 204 000 petites entreprises et indépendants ont déjà déposé une demande auprès de l'Etat pour recevoir l'aide de 1 500 euros annoncée par le gouvernement pour les aider à traverser la crise engendrée par l'épidémie de Covid-19. "A midi aujourd'hui, elles étaient déjà 204 257 à avoir rempli le formulaire" en ligne, a indiqué le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, sur Twitter, mercredi 1er avril.

>> Suivez les dernières informations sur l'épidémie de Covid-19 dans notre direct

Le fonds de solidarité créé par l'exécutif prévoit de compenser jusqu'à 1 500 euros la perte de chiffre d'affaires des très petites entreprises et indépendants, réalisant moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires et employant moins de dix salariés. Pour être éligibles, les entreprises doivent avoir perdu 50% de leur chiffre d'affaires du mois de mars par rapport au mois de mars de 2019, et ainsi de suite pour le mois suivant.

Dans un premier temps, le gouvernement avait fixé ce critère à 70% de perte d'activité, avant de l'abaisser mardi 31 mars face aux critiques des entrepreneurs concernés. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a indiqué que 1,7 milliard d'euros devraient être dépensés pour le seul mois de mars. Bercy considère qu'environ 600 000 entreprises pourraient en bénéficier. Pour cela, elles doivent s'adresser à l'administration fiscale, qui est chargée de verser cette aide.