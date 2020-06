Coronavirus : plus de 10 millions de cas détectés dans le monde

Selon le décompte de l'AFP, la maladie a fait près de 500 000 morts et plus de 10 millions de personnes ont été contaminées. L'Europe et les Etats-Unis sont les zones géographiques les plus touchées.

Un malade atteint du Covid-19, le 22 juin 2020 à l'hôpital Oceanico de Rio de Janeiro (Brésil). (CARL DE SOUZA / AFP)