Coronavirus : plus de 10 000 morts du virus en Espagne

Dans un hôpital de Madrid (Espagne), des malades du Covid-19 disposés des deux côtés de ses couloirs. Le seuil de saturation est largement dépassé dans l'établissement de santé. Seules des bonbonnes d'oxygène, posées au sol, permettent de stabiliser certains patients. Les médecins appellent à l'aide. "On manque de personnel en ce moment, et le peu qu'on a est dans une situation très dangereuse", déclare Josep Maria Puig, médecin.

Des sacs-poubelle comme combinaisons

En Espagne, plus de 15 000 soignants sont malades ou placés en quarantaine. C'est près de 15% des cas confirmés de coronavirus dans le pays. Pour beaucoup, ce sont les causes précaires de travail. Les combinaisons, par manque, sont remplacées par des sacs plastiques. "C'est de pire en pire. Les protections sont de plus en plus faibles, et on n'en reçoit plus de nouvelles", indique Maria De La Cuadra, infirmière.

