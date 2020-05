Coronavirus : peut-on être immunisé après l’avoir contracté ?

La professeure Samira Fafi-Kremer est responsable du service virologie au CHU de Starsbourg (Bas-Rhin). Avec l’institut Pasteur, elle mène une étude sur la défense immunitaire face au Covid-19. Mardi 26 mai, elle affirme que les malades ne peuvent plus être réinfectés. "Effectivement, on a réalisé des analyses sur le personnel soignant du CHU de Starsbourg en collaboration avec les équipes de Pasteur. Nous avons montré que même en ayant des symptômes léger, on peut développer des anticorps qu’on appelle ‘protecteurs’", explique-t-elle.

On peut rester contagieux

Combien de temps peut-on donc être immunisé ? "La durée maximum que nous ayons étudié, c’était 40 jours. Donc actuellement, on peut dire qu’à 40 jours, les personnes ont des anticorps ‘protecteurs’. Par contre, il faut garder en tête, c’est que si on a ces anticorps, ça ne veut pas dire qu’on n’est plus contagieux", précise la professeure.