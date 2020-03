Coronavirus : peut-on être contaminé par l’air ?

Est-ce que le Covid-19 peut rester dans des postillons, dans l’air et pendant 45 minutes ? C’est ce qu’affirme une infographie attribuée au Samu. "Vous voyez, sur l’infographie, il y a le logo du Samu, ce qui la rend encore plus crédible. Vous êtes très nombreux à nous avoir envoyé cette infographie, alors on a enquêté. Déjà, le Samu a démenti, cette infographie ne vient pas d’eux, elle vient du blog d’une ville, et elle a été fabriquée il y a plus d’un mois", explique le journaliste Julien Pain.

"Le virus ne circule pas dans l’air"

Alors, les informations affirmées sur l’image sont-elles exactes ? "Elles sont tout à fait sérieuses, elles viennent d’un article du Parisien, qui lui-même reprenait des études scientifiques sérieuses. Donc, par exemple, on sait que ce virus peut tout à fait tenir sur le plastique et le métal pendant plusieurs jours. Maintenant, est-ce que des postillons peuvent rester dans l’air pendant 45 minutes et nous infecter ? Selon l’Agence régionale de santé, 'le coronavirus se transmet par les goutelettes, qui sont les sécrétions respiratoires. (…) Le virus ne circule pas dans l’air’", rapporte le journaliste.