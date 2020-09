Coronavirus : Paris va-t-elle passer en zone d'alerte maximale ?

La circulation du virus est de plus en plus forte à Paris. La capitale, actuellement en zone d'alerte renforcée, pourrait passer en zone d'alerte maximale. Jean-Christophe Batteria est sur le plateau du 12/13 pour évoquer cette situation. "Il y a deux critères qui servent de baromètre aux autorités. D'abord le taux d'incidence, le nombre de cas pour 100 000 habitants, il ne doit pas dépasser 250 cas. En Ile-de-France, on est à 157 cas, c'est en dessous de ce seuil d'alerte. Par contre, à Paris, c'est déjà passé, avec 254 cas pour 100 000 habitants", détaille le journaliste.

À 2 patients près, Paris pourrait basculer

La moyenne nationale est autour de 100 cas pour 100 000 habitants, mais avec de grosses disparités régionales. Le deuxième élément que prennent en compte les autorités est "le taux d'occupation des lits de réanimation" dans les hôpitaux. "Il ne doit pas excéder 30%", rapporte le journaliste de France 3. "En Ile-de-France, 344 lits de réanimation sont occupés sur 1040 lits. À deux patients près, Paris bascule en zone d'alerte maximale". Paris pourrait rejoindre Aix, Marseille ou encore la Guadeloupe.

