Coronavirus : la ville de Paris désertée pour le confinement général

Peu avant midi mardi 17 mars, heure officiel du début du confinement pour cause d’épidémie de Covid-19, les forces de l’ordre prennent position autour des Champs-Elysées à Paris. Très vite, ils procèdent aux premiers contrôles.

"Pas un chat"

Mardi matin, la tour Eiffel et le Champ de Mars sont vidés de leurs voitures et de leurs touristes. Seuls subsistent quelques coureurs et promeneurs. "Il y a moins de monde que d’habitude", confirme une femme au micro de France 2. C’est la même ambiance dans le quartier touristique de Montmartre avec une place du Tertre sans ses peintres emblématiques. "Il n’y a pas un chat, personne", montre un homme. Pour certains, c’était la dernière promenade en famille avant de se confiner pour quinze jours. Depuis midi, la France est confinée.



