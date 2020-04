Coronavirus : où en est l’épidémie en France ?

Les tests de dépistage du coronavirus déployés à partir du 11 mai seront scrutés avec attention, car ils seront les repères pour suivre l’épidémie et arriver à la contenir territoire par territoire. Mais à ce jour où en est l’épidémie ? "Nous avons passé le sommet de la première vague", explique en plateau Frédérique Prabonnaud. "Depuis le 22 avril, nous sommes sous la barre des 30 000 patients atteints du Covid-19 hospitalisés", ajoute la journaliste.



Moins de 4 400 patients en réanimation

"Ce qu’on surveille de près ce sont les services de réanimation. Là, même tendance, plus de 7 000 malades hospitalisés début avril, du jamais vu. Ce soir, c’est moins de 4 400. Attention, ces données nationales cachent des disparités régionales, et les taux d’admission restent élevés dans le Grand-Est et en Île-de-France", décrypte Frédérique Prabonnaud.