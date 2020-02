Coronavirus : origine, dangerosité et transmission du Covid-19

Les tout premiers cas sont des personnes qui se sont rendues sur un marché de Wuhan (Chine) où sont vendus des animaux sauvages. L'hypothèse privilégiée est que cette maladie est transmise par les animaux. La source du Covid-19 serait la chauve-souris qui aurait transmis ce coronavirus au pangolin, recherché pour ses écailles, avant que celui-ci ne contamine l'homme.

2,3% de mortalité

Selon le centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, la mortalité moyenne se situe aux alentours de 2,3%. Pour le Sras, autre coronavirus, c'était 10%. Dans 81% des cas, les malades ont guéri normalement. Dans 14%, on a des pneumonies ou des difficultés respiratoires. Dans 5% des cas, on a des insuffisances respiratoires sur des personnes souffrant d'hypertension ou de diabète. La transmission du Covid-19 se fait par une toux, un éternuement ou des postillons. Il est possible que les personnes infectées soient contagieuses pendant la période d'incubation.

