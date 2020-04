Coronavirus : #OnVousRépond sur franceinfo

Tout d'abord, la première question concerne le fait de devoir se laver les cheveux après chaque sortie, à ce propos, le docteur Mascret préfère rassurer : "Ce n'est pas un virus qui circule dans l'air, mais il y a une petite exception. Si en allant faire vos courses, ou en croisant quelqu'un dans la rue, il éternue et que vos cheveux ont été exposés, ou si vous avez touché une surface suspecte et qu'ensuite vous avez touché vos cheveux, et bien là pourquoi pas les laver en rentrant, mais n'oublier pas que de toute façon, au bout de quelques heures le virus a complètement disparu".

Pas de lien entre allergie et Covid-19

La deuxième question porte sur les personnes atteintes d'allergies qui prennent des antihistaminiques qui pourraient ne pas s'entendre avec le virus, le médecin apporte un éclaircissement : "Les graminées vont émettre les pollens donc il peut y avoir des rhinites qui se déclenche, mais il est vrai que les symptômes sont très différents. Les allergiques connaissent ces symptômes alors que là c'est simplement plus discret. Néanmoins, si vous prenez des antihistaminiques, cela va vous soulager alors que si vous en prenez et que c'est le Covid-19, cela n'aura aucun effet".