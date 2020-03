Coronavirus : #OnVousRépond sur franceinfo

A propos des tests de dépistage du coronavirus le docteur Mascret nous explique : "Les tests de dépistage du Covid-19 sont destinés à un certain types de personnes. Les malades, les soignants qui sont en première ligne ou encore les femmes enceintes. On va mettre une longue tige dans le nez, ce n'est pas très agréable. Les tests ne sont pas parfaits mais quand il est positif on est quasiment sûr que la personne a le coronavirus. Une personne positive sera placé à l'isolement sous surveillance car on sait qu'à la fin de la première semaine les symptômes peuvent s'aggraver."

Attention à ne pas se toucher le visage

Quand au fait de toucher un clavier d'ordinateur, une télécommande ou une table, le docteur est très clair : "C'est très difficile d'être contaminé. A moins que quelqu'un vienne de tousser sur l'endroit, le virus va s'atténuer. On a eu des informations qui ont fait peur au début quand on pensait que le virus restait deux ou trois jours sur des surfaces comme du plastique par exemple. Mais rappelons qu'il faut encore toucher son visage pour être contaminé donc si vous ne faites pas cette erreur, vous n'aurez pas de risque de contamination."

