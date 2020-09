Coronavirus : "On n'a pas de stratégie de dépistage en France", déplore l'épidémiologiste Martin Blachier

L'épidémiologiste estime que la France devrait prioriser une stratégie de dépistage "basée sur le risque" plutôt que sur le volume.

"On n'a pas de stratégie de dépistage en France", a déploré lundi 7 septembre sur franceinfo Martin Blachier, médecin épidémiologiste, spécialiste en santé publique, alors que plus de 4 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été comptabilisés en France ces dernières 24 heures. "Le gouvernement répond à une demande populaire qui est de se faire tester massivement", constate Martin Blachier.

Tant que les gens demandent des tests, on leur en donne. Donc ce n'est pas une stratégie, c'est la loi de l'offre et de la demande. On donne des tests à qui en veut.Martin Blachierà franceinfo

Pour l'épidémiologiste, la bonne stratégie "serait une stratégie basée sur le risque. Il faudrait évaluer le risque réel des gens quand ils ont eu un contact avec quelqu'un testé positif, et tester en priorité les gens qui sont à haut risque. Mais cela nécessiterait de faire une vraie évaluation du risque avant de tester les gens, ce qui n'est pas fait aujourd'hui." Martin Blachier estime qu'actuellement, "n'importe qui peut avoir un test, peu importe si c'est un risque, peu importe si c'est pour se rassurer, s'il n'y a même aucune raison, il passe avec le même niveau de priorité que n'importe qui."

Une "rhétorique stratégique" plutôt qu'une "rhétorique de volume"

Jusqu'à présent, la France "s'est vantée du nombre de tests qu'on faisait. Donc on était dans une rhétorique de volume", souligne le médecin. "Je pense qu'il serait de bon ton d'être dans une rhétorique stratégique et de prioriser." Les autorités n'auront "de toutes façons, pas le choix", ajoute Martin Blachier. "Les laboratoires d'analyse sont au bord de l'explosion, les résultats sont donnés beaucoup trop tard. Et là où c'est important de tester, on n'a pas l'effet bénéfique du test puisque les résultats sont beaucoup trop tardifs."

Cependant, l'épidémiologiste ne croit pas à une deuxième vague de l'épidémie, car "la cinétique virale est liée à nos comportements, et pas liée aux tests". Il relève par contre "une reprise épidémique" liée au fait "qu'il y a eu un testé-tracé-isolé qui est insuffisant pour contrôler l'épidémie".

Vers une hausse des admissions à l'hôpital et en réanimation

Il prédit "une augmentation des hospitalisations, y compris en réanimation, les deux ou trois prochaines semaines. Il y a peut-être certains endroits où ça va être chaud, comme à Marseille. On va être à la limite de la saturation avant que ça redescende." Mais il n'y a pas lieu de reconfiner la population selon lui. "Ce serait un échec", juge Martin Blachier. "Comme le masque dans les lieux clos a une efficacité assez importante, on n'aura probablement pas besoin d'en arriver au confinement."