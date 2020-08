Coronavirus : "On est dans un état de pré-crise", alerte un médecin de l'unité de soins intensifs de La Timone à Marseille

Le taux d'incidence du coronavirus dans les Bouches-du-Rhône est trois fois supérieur au seuil d'alerte.

"On a un temps de retard, on a une recrudescence du nombre de cas, à la fois hospitalisés, à la fois en réanimation", a affirmé le docteur Julien Carvelli, médecin à l'unité de soins intensifs de La Timone, à Marseille, jeudi 27 août sur franceinfo, alors que le taux d'incidence du Covid-19 dans les Bouches-du-Rhône est trois fois supérieur au seuil d'alerte. "On n'est pas encore au pic à Marseille et pourtant on se retrouve dans une situation qui ressemble au mois d'avril. On est dans un état de pré-crise, on se prépare à gérer la deuxième vague", a expliqué le médecin.

"Ce qui change" par rapport à la période de confinement, "c'est qu'on a à la fois des patients atteints de Covid-19 et des patients atteints de pathologies lourdes qui arrivent en réanimation, a indiqué le docteur Julien Carvelli. Donc il faut gérer les deux, et on va être vite débordés si la situation continue de s'aggraver."

Il faut "arrêter de faire des pronostics sur l'épidémie"

"Je ne suis pas sûr que le port du masque en plein air dans la rue et la fermeture des bars à 23 heures soient la solution au problème", a continué le docteur Julien Carvelli. Selon le médecin de la Timone, il faudrait "des mesures supplémentaires à l'hôpital, des personnels supplémentaires, de matériel en quantité pour pouvoir faire notre travail". Il a indiqué qu'"il y a suffisamment" de respirateurs, "il faut juste qu'on ait les moyens, notamment humains, de faire notre travail".

Julien Carvelli appelle également à "arrêter de faire des pronostics sur l'épidémie". "On ne connaît pas le virus", explique-t-il. "Il faut se préparer au pire scénario à chaque fois", tout en gardant "un peu d'humilité".