Coronavirus : nouvelles mesures prises lundi face à la recrudescence de l'épidémie

C'est l'un des trois départements où la situation est jugée très préoccupante. La Guadeloupe vient d'enregistrer 800 nouveaux cas positifs en une semaine. Le CHU de Point-à-Pitre est déjà au bord de la saturation. "Les malades Covid pendant la première vague étaient moins nombreux qu'aujourd'hui", assure le Dr Bruno Jarrige, directeur de la cellule Covid du CHU.

196 cas pour 100 000 habitants dans les Bouches-du-Rhône

Pour tenter d'enrayer la courbe, le préfet de Guadeloupe annonce samedi 12 septembre de nouvelles restrictions. Parmi elles, la fermeture des bars et restaurants à 22 heures en semaine et à minuit dès ce week-end et la fermeture des lieux de rassemblement comme les gymnases et les salles des fêtes. Deux autres départements inquiètent. Alors qu'au niveau national, le taux d'incidence est de 68,6 cas pour 100 000 habitants, il atteint les 196 cas dans les Bouches-du-Rhône et 159 cas en Gironde. Les médecins q'inquiètent à l'hôpital de la Timone à Marseille.

Le JT

Les autres sujets du JT