Coronavirus : "Nous n'allons pas faire d'ingérence", assure Roxana Maracineanu concernant un possible report des Jeux olympiques

La ministre des Sports Roxana Maracineanu lors d'une conférence de presse, le 9 mars 2020. (MARTIN BUREAU / AFP)

"Pour des raisons diplomatiques et aussi parce que nous sommes les prochains à organiser les Jeux en France en 2024, nous n'allons pas faire d'ingérence par rapport à cette décision, par rapport au CIO et au gouvernement japonais", a assuré lundi 23 mars sur franceinfo la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, alors que le CIO doit se prononcer prochainement sur un report des Jeux olympiques de Tokyo prévus cet été en raison de l’épidémie de coronavirus Covid-19.

"On leur accorde toute confiance en cela, c'est à eux de se donner les priorités et de pouvoir prendre la décision qui s'impose aujourd'hui, au vu de la situation mondiale en termes de santé et d'épidémie. On n'a pas le choix que de se donner le temps de réfléchir", a poursuivi la ministre.

Les Jeux olympiques, ça dépasse un peu toutes les problématiques de tous les pays. Roxana Maracineanu à franceinfo

La ministre des Sports assure que la santé des athlètes passe avant la performance sportive. "Le fait que la France ait déjà considéré ses sportifs de haut niveau comme tous les citoyens sans faire d'exception sportive, même pour l'entraînement et le confinement qui a été généralisé pour tout le monde, montre le fait qu'en France la performance passe au second plan par rapport à la santé de nos athlètes et à la santé de nos citoyens", a insisté Roxana Maracineanu, qui souhaiterait néanmoins que la décision du CIO ne tarde pas. "C'est aussi leur métier qui mis en en danger", a rappelé l'ancienne médaillée olympique.