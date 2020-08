Coronavirus : mode d'emploi des tests de dépistage

Se faire tester au coronavirus en l'absence de symptômes est désormais possible sur l'ensemble du territoire. Les tests sont gratuits, avoir une ordonnance n'est pas nécessaire et certains établissements, comme un laboratoire du Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne), n'exigent même pas de rendez-vous. Ce mardi 25 août, à dix heures, une dizaine de candidats à un test de dépistage attendaient leur tour. "Il y a des suspicions de cas de Covid-19 dans mon entreprise, donc j'ai décidé de faire un test", déclare l'un d'eux.

De plus en plus de monde

Après une première quinzaine d'août plutôt calme, le laboratoire voit de plus en plus de monde, au point de devoir réorganiser son activité. "Avant, on prélevait que le matin et en début d'après-midi, maintenant on prélève toute la journée jusqu'à 18 heures. Nous avons dédié toute une partie du laboratoire au prélèvement Covid-19", détaille Isabelle Sebaoun-Rivière, biologiste médicale.