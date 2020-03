Coronavirus : mobilisation générale au sommet de l'État

C'est l'union nationale face au coronavirus. Édouard Philippe, le Premier ministre, réunit jeudi 12 mars les chefs des principaux partis, des groupes parlementaires et les présidents du Parlement au ministère de la Santé. Il y aura aussi cinq ministres, dont les ministres de l'Intérieur et de la Santé. Une première réunion avait déjà eu lieu le 27 février, après l'annonce du premier décès lié au coronavirus.

Allocution solennelle

Le Premier ministre pourrait évoquer l'imminence du passage au stade 3 du virus et parlera sans doute aussi de l'organisation du premier tour des municipales, qui doit avoir lieu dans seulement trois jours. Édouard Philippe appellera sans doute une seconde fois à former une sorte d'union nationale. Également, une allocution solennelle du président de la République doit avoir lieu jeudi soir afin de rassurer les Français, explique la journaliste de France Télévisions Frédérique Hénaut, en direct du ministère des Solidarités et de la Santé, jeudi matin

