Coronavirus : maire et infirmier, il est engagé sur tous les fronts

Dresser le portrait de cet homme, c'est raconter sa double casquette. Anthony Mussard est infirmier-anesthésiste en chirurgie au CHU du Mans (Sarthe) et aussi futur maire de Loué (Sarthe), une commune de 2 200 habitants. Dès le début de l'épidémie, il s'est porté volontaire pour intégrer une unité Covid-19. Précision des gestes et empathie avec les malades, monsieur le maire est concentré. "Je ne dois pas avoir les soucis de la ville en tête au moment où je soigne. Il ne faut pas que je me laisse parasiter", confie-t-il.

Pas encore officiellement élu, mais déjà sur le pont

Après le service, direction la mairie de Loué, la commune qui a donné son nom au fameux poulet Label Rouge. Anthony Mussard y est arrivé largement en tête au premier tour des élections municipales et va donc devenir le maire, mais il est déjà sur le pont. Son obsession : que tous les habitants soient bien munis de la fameuse attestation de sortie.