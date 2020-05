Coronavirus : Macron et Merkel souhaitent une réponse européenne à la crise

Par écrans interposés, le président de la République et la chancelière allemande ont tenu une conférence de presse commune. Ils ont annoncé un plan de relance pour l'Union européenne à hauteur de 500 milliards d'euros. "C'est une étape très importante. Ce plan de relance sera dirigé vers les régions et les secteurs les plus touchés par la crise", explique la journaliste Anne Bourse, en direct de l'Élysée (Paris).

"Pour la première fois, il s'agirait d'une dette commune"

"Pour la première fois, il s'agirait d'une dette commune. Le principe de solidarité s'appliquerait : chaque pays ne rembourserait pas en son nom propre la somme qu'il touche. Le remboursement de ces 500 milliards se ferait à l'échelle européenne. Et c'est là une vraie avancée. On savait l'Allemagne très réticente. Angela Merkel fait un geste. Le couple franco-allemand donne une vraie impulsion", poursuit la journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT