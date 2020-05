Coronavirus : l’inquiétude en Chine après la détection de nouveaux cas

Lundi 11 mai, Wuhan (Chine) brille de mille feux, comme avant ou presque. Le quartier sud de la ville est à nouveau bouclé et ses 5 000 habitants sont une fois encore en quarantaine. Dans une résidence, de nouveaux cas de Covid-19 ont été découverts entre le samedi 9 et le dimanche 10 mai. Résultat, un plan de dépistage massif a été lancé. Les cinq personnes contaminées ont toutes été placées à l’isolement à l’hôtel.

Reprise de l’activité à Shanghai

Une réapparition de cas peu rassurante pour les habitants du quartier. "Tout le monde est un peu inquiet, mais on a ce qu’il faut pour se protéger", explique l’un d’entre eux. Dans les grandes villes comme Shanghai, l’activité a repris. Les rues commerçantes sont bondées, et seuls les visages masqués rappellent que le pays a vécu un traumatisme pas si lointain. Les cinémas et les culturels restent d’ailleurs fermés, mais la société de consommation reprend progressivement ses droits.