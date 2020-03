Coronavirus : l’Inde rentre en confinement

1,3 million d’habitants sont obligés de rester chez eux suite à la mise en confinement de l’Inde. Le journaliste Nicolas Bertrand, en duplex pour le 19/20, explique : "Le confinement de cet immense pays est entré en vigueur il y a presque vingt minutes. C’est tout simplement le plus important confinement de personnes au monde. Et les règles sont très strictes." En effet, tout est fermé excepté les magasins d’alimentation, les banques et les stations-service.

2,6 milliards d’humains confinés

Les contrevenants pourront être condamnés à un an de prison. Ce confinement vient avec un immense défi pour les 75 millions de personnes qui vivent dans des bidonvilles ou à la rue. Comment vont-elles pouvoir s’alimenter ? Aujourd’hui, il y a officiellement 540 cas qui sont recensés en Inde, mais le bilan est très probablement sous-évalué. Désormais, plus de 2,6 milliards d'humains suivent de mesures de confinement.







