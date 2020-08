Coronavirus : l’hypothèse d’une seconde vague se précise

Plusieurs indicateurs montrent malheureusement un rebond de l’épidémie, en particulier en Île-de-France et chez les jeunes. Pour le chef de service de réanimation de Garches, dans les Hauts-de-Seine, Djillali Annane, il faut impérativement porter un masque quand la distanciation sociale n’est pas possible. Pour lui, les départs et retours de vacances sont aussi vecteurs de nouvelles contaminations.

Le danger du chassé-croisé des vacances

En effet, Djillali Annane considère que le chassé-croisé des vacances a mis en danger la population : "Si vous êtes dans un train bondé, tout le monde a beau porter le masque, il n’offre pas 100 % de protection." En outre, le nombre d’hospitalisations est toujours supérieur à 5 000, dont 180 admissions de plus en 24 heures. On dénombre aussi 396 malades en réanimation. Une inquiétude partagée par le gouvernement comme le note Anne Bourse.