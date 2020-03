Coronavirus : l’hydroxychloroquine, un traitement qui suscite les questions

Pour tenter de combattre le coronavirus qui touche de plus en plus de personnes en France, les médecins cherchent à élaborer un traitement. L’hydroxychloroquine pourrait en être un. Cette solution commence à être testée en France après l’avoir été par les autorités chinoises qui ont malheureusement peu communiqué sur les résultats de ces tests. "Ce qu’il nous manque, c’est, de grande envergure, des données sur l’efficacité et c’est ce qu’on attend", remarque le médecin Damien Mascret sur le plateau du 20 Heures.

Un traitement peu convaincant par le passé

Ce traitement, connu depuis plusieurs années, avait été testé sur d’autres types de coronavirus sans être réellement performant. "Même si le mode d’action paraît plausible, il faut attendre des résultats concrets", reconnaît Damien Mascret. Au cas où les résultats sont convaincants, le ministère de la Santé a déjà commencé à faire des stocks de ce traitement.

