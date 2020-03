Coronavirus : l’hôpital militaire de Mulhouse va accueillir ses premiers patients

Intubé et alité dans un brancard, un patient est en détresse respiratoire. Plus aucune place n'est disponible à l’hôpital de Mulhouse (Haut-Rhin), il faut l'évacuer par hélicoptère. Une opération délicate désormais quotidienne. Trouver des lits est la première des priorités. Alors, sur le parking, l'heure est au grand déballage.

Un hôpital monté en quelques jours

Du matériel médical et des lits tous neufs sont installés. Ils doivent accueillir ces prochains jours jusqu’à 30 patients en réanimation. L’hôpital militaire prend forme. Chaque tente peut contenir 10 patients. Il faut encore installer le chauffage et finaliser le branchement du réseau électrique. Mais ce déploiement d'un hôpital militaire totalement inédit se passe plus vite que prévu. L'installation expresse se passe sous l’œil des urgences de Mulhouse. Cet hôpital militaire va permettre de désengorger les services d'urgence de la ville.