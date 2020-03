Coronavirus : l’Europe ferme ses frontières

Est-ce que la libre circulation reste de rigueur entre les pays de l'Union européenne ? « Près d’une dizaine de pays ont rétablis aussi des contrôles aux frontières, internes cette fois. C’est une situation qui irrite Paris et inquiète Bruxelles, car les files de camions s’allongent et certaines marchandises vitales pour l’économie et la santé, comme les denrées alimentaires périssables ou les équipements médicaux risquent d’être bloqués aux frontières », explique le journaliste Pascal Verdeau en direct de Bruxelles.



« La Commission européenne préconise de restreindre les voyages non-essentiels »

Le commissaire français Thierry Breton se bat depuis des jours. « Il propose la création de couloirs rapides pour acheminer les biens. Enfin, du côté des déplacement des personnes, la Commission européenne préconise de restreindre les voyages non-essentiels, à l’exception des citoyens européens qui rentrent d’un séjour à l’étranger, des frontaliers et du personnel soignant. L’idée cet après-midi, c’est donc de coordonner toutes ces mesures », poursuit le journaliste.