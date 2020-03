Coronavirus : l’Europe face au virus

Une joggeuse est rappelée à l’ordre dans les rues de Madrid (Espagne), lundi 16 mars. Le confinement est total et obligatoire en Espagne, alors la police patrouille dans les rues, sur les places et des drones équipés de haut-parleurs interpellent la population. L’Espagne est avec l’Italie l’un des pays le plus touchés en Europe. De Madrid, nous retiendrons aussi les images réconfortantes de familles confinées, mais applaudissant longuement le personnel médical, dimanche soir.

Les Britanniques encore inconscients du danger

Même résidence à Rome, en Italie. Pour se donner du courage, les habitants allument les lampes de leurs portables. Un concert de lumières aux balcons pour conjurer la peur du virus. À Londres (Royaume-Uni), c’est une toute autre ambiance. Le gouvernement, accusé d’attentisme, envisage un confinement, seulement pour les personnes âgées. Certains semblent encore totalement inconscients du danger. L’Allemagne, elle, rétablit ses contrôles aux frontières. À la frontière avec la France, les policiers ne laissent passer que les transports transfrontaliers et les transports de marchandises. S’isoler pour tenter de se protéger un peu plus.

