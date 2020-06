Coronavirus : l’état d’urgence sanitaire prolongé en Guyane et à Mayotte

A Mayotte et en Guyane, le Covid-19 circule encore activement. En Guyane, la barre des 1 500 cas positifs vient d’être franchi. Le 10 juillet marquera la fin de l’état d’urgence sanitaire en France, mais le gouvernement a prévu deux exceptions. "Que ce soit sur les territoires encore épidémiques, Guyane et Mayotte, au sein de certains cas groupés ou encore dans des situations de diffusion virales, notre vigilance doit rester totale", a expliqué mercredi 17 juin Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé.

Les municipales reportées en Guyane

L’amendement adopté par l’Assemblée nationale prévoit de prolonger l’état d’urgence dans ces deux départements jusqu’au 30 octobre. Le gouvernement a également décidé de reporter en Guyane le deuxième tour des élections municipales, prévu le 28 juin dans le reste de la France. Le scrutin est pour l’instant maintenu à Mayotte, où la situation épidémique commence à se stabiliser.

