Coronavirus : les visites interdites dans les Ephad

Jeudi 12 mars, Emmanuel Macron a appelé, lors de son allocution télévisée, les plus de 70 ans, particulièrement vulnérables au Covid-19, à éviter le plus possible de se déplacer, les invitant au maximum à rester chez eux. Ce n'est pas la première mesure que l'exécutif prend concernant les personnes âgées. Mercredi 11 mars, le gouvernement suspendait les visites dans les maisons de retraite pour éviter que le nouveau coronavirus ne pénètre ces établissements.

Mais cette décision ne plait pas à tout le monde, notamment aux proches. "Nous sommes au quotidien en sous-effectif, donc si en plus les familles ne peuvent plus venir vous voyez bien la situation d'isolement dans laquelle vont se retrouver beaucoup des résidents d'établissements", déplore par exemple Pascal Champvert, directeur d'un Ephad à Saint-Maure-des-Fossés, dans le Val-de-Marne.





