Coronavirus : les vacanciers appelés à la prudence

A Clairvaux-les-Lacs (Jura), difficile d'imaginer une deuxième vague épidémique du Covid-19 au bord d'une eau calme et limpide. En pleine saison estivale, l'esprit vagabonde. Les gestes barrières sont-ils respectés ? "On ne se fait jamais la bise entre nous, on garde nos distances avec les gens autour de nous", explique une adolescente.

Des gestes barrières à respecter

Les touristes aussi naviguent à vue et perdent parfois des yeux les distances réglementaires. Dans un supermarché de la ville, la forte fréquentation du week-end a poussé le gérant à filtrer les entrées. Le masque sera obligatoire dès lundi 20 juillet dans les espaces clos. Un geste contraignant, mais essentiel selon l'Agence régionale de santé qui appelle à une remobilisation. Les gestes barrières valent aussi pour les vacanciers.





Le JT

Les autres sujets du JT