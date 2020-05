Coronavirus : les tests sérologiques utiles seulement "pour compléter ou confirmer le diagnostic", estime la Haute autorité de Santé

La HAS a rendu un avis samedi, dans lequel elle présente les cas où les tests sérologiques sont utiles dans la lutte contre le Covid-19.

Un avis prudent. La Haute autorité de Santé (HAS) a présenté, samedi 2 mai, les cas où les tests sérologiques sont utiles dans la lutte contre le Covid-19, pour confirmer un diagnostic, ou "quand il n'y a pas de symptômes (...) pour les personnels des établissements de santé ou des lieux d'hébergement collectif" comme les Ehpad, les prisons, les casernes, les résidences universitaires. Les tests sérologiques viennent en complément des tests virologiques, qui permettent de poser un diagnostic et de dire si un malade est infecté au moment où on les réalise.

La HAS s'est concentrée sur les tests réalisés en laboratoire de biologie médicale, dits ELISA. Elle rendra un autre avis sur les tests de diagnostic rapide ou les autotests "dans huit ou dix jours", a fait savoir la présidente de la HAS, Dominique Le Guludec, lors d'une conférence de presse en ligne.

Pas un "passeport immunitaire" dont on "rêve"

Les tests sérologiques en laboratoire se font par "prise de sang et cherchent à détecter les anticorps que l'organisme produit vis-à-vis d'un virus", a rappelé Dominique Le Guludec. Ils sont "très précieux et répondent déjà à de nombreuses questions", a-t-elle poursuivi. Ils permettent de savoir si une personne est malade ou a été malade, "pour compléter ou confirmer le diagnostic".

En revanche, ces tests ne permettent pas de dire si une personne est contagieuse ou si elle est protégée face au coronavirus. "Aujourd'hui, aucun test sérologique n'est capable de vous délivrer le passeport immunitaire dont tout le monde rêve pour le déconfinement", a indiqué Dominique Le Guludec. Par conséquent, ces tests ne sont pas préconisés en "dépistage en population générale", a-t-elle précisé. La HAS les exclut de "l'organisation du travail au sein d'une entreprise". Ces tests devront être réalisés avec une ordonnance, selon la HAS et dans l'idéal être remboursés. Les résultats sont disponibles en 24 heures maximum.