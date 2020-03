Coronavirus : les stars d’Hollywood se mobilisent

Sur les réseaux sociaux, l’acteur Robert de Niro passe un message : “Il faut absolument arrêter la transmission de ce virus, et nous y arriverons que si nous le faisons tous ensemble. Pas uniquement pour nous-mêmes, mais aussi pour protéger les autres et ceux que vous aimez”. L’acteur Matt Damon rappelle les consignes de distanciation sociale.

“Lavez-vous les mains comme si votre vie en dépendait ”

L’actrice Kate Winslet, quant à elle rappelle les consignes d’hygiène à avoir en cette période de crise sanitaire : “Lavez-vous les mains comme si votre vie en dépendait. Nous souhaitons tous trouver un remède, mais jusqu’à ce que nous le trouvions, nous devons tous avoir les bons gestes pour les autres alors commencez maintenant”. Les costumiers d’Hollywood se mobilisent aussi pour fabriquer et fournir des masques de protection à la population. Avec plus de 140 000 cas positifs et près de 2 500 décès, les États-Unis sont devenus le pays le plus contaminé du monde.