Coronavirus : les sportifs engagés

Le footballeur Hugo Lloris ou encore la handballeuse Cléopâtre Darleux... Comme eux, des sportifs ont décidé d'offrir un petit bout de leur histoire en mettant par exemple des gants ou des maillots aux enchères sur internet. L'objectif : récolter des fonds dans la lutte contre le coronavirus. Cyril Dumoulin, handballeur nantais, est à l'origine de ce projet lancé le mois dernier. "Nous, les sportifs, on ne sert plus à grand-chose en ce moment... À travers ça, on a l'impression d'être encore utiles", affirme le gardien de but.

Un maillot vendu 6 300 €

Au départ, avec une dizaine de lots sur son site internet, il pensait récolter quelques milliers d'euros. Mais, rapidement, la solidarité sur les réseaux sociaux a fait gonfler la cagnotte : samedi 25 avril, 230 000 euros ont pour l'instant été récoltés. Cette semaine, un maillot porté par le cycliste Thibault Pinot s'est vendu 6 300 €. Tout l'argent récolté est directement reversé à la Fédération hospitalière de France.