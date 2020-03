Coronavirus : les séries "Grey's Anatomy" et "The Good Doctor" fournissent des masques aux hôpitaux et aux pompiers

D'autres feuilletons comme "The Resident" ou "Station 19" ont fait don de fournitures médicales aux établissements hospitaliers confrontés à une pénurie.

Quand la fiction vient au secours de la réalité. Des séries télévisées comme The Resident, Grey's Anatomy, The Good Doctor et Station 19 font don de masques et de fournitures médicales utilisées pour leurs productions aux hôpitaux et aux casernes de pompiers américains et canadiens, qui font face une pénurie de matériel en pleine épidémie de coronavirus.

"A Station 19, nous avons la chance d'avoir environ 300 des masques N95 tant convoités. Nous les avons donnés à notre caserne de pompiers locale", à Ontario (Canada), a déclaré Krista Vernoff, showrunner de cette série ainsi que de Grey's Anatomy, selon des propos rapportés par The Wrap. Dans la célèbre série du docteur Meredith Grey, "nous avons un stock de blouses et de gants dont nous faisons également don. Nous sommes tous très reconnaissants envers nos soignants en cette période incroyablement difficile, et en plus de ces dons, nous faisons notre part pour les aider en restant chez nous", a-t-elle ajouté.

176 morts aux Etats-Unis

Le show The Good Doctor prévoit quant à lui de donner des masques et d'autres fournitures médicales aux établissements de Vancouver, au Canada. Quant à la série The Resident, qui tourne à Atlanta, a fait don d'articles tels que des masques, des gants et des blouses au Grady Memorial Hospital.

La pandémie de nouveau coronavirus a infecté plus de 13 000 personnes et fait 176 morts aux Etats-Unis, selon les dernières projections de l'université Johns Hopkins. Le Canada recensait de son côté plus de 800 cas de coronavirus jeudi, et 11 décès.