Coronavirus : les scénarios envisagés par le gouvernement en cas d'augmentation du nombre de cas

Si le chiffre des contagions au Covid-19 progresse, quelle sera la réaction du gouvernement ? Le ministre de la Santé et le Premier ministre ont affirmé que le scénario d'un reconfinement ciblé était déjà prêt. "Ces derniers jours, les autorités sanitaires se préparent à toutes les éventualités. Quatre scénarios sont envisagés", explique la journaliste Margaux Subra-Gomez, présente sur le plateau du 13 Heures.

Plusieurs possibilités en fonction de l'évolution de l'épidémie

L'exécutif étudie quatre pistes. "Si l'épidémie reste sous contrôle, on maintient les mesures barrières et on poursuit l'isolement des malades. Deuxième scénario : les foyers de contamination se multiplient. Dans ce cas, ce sera un reconfinement ciblé avec une circulation limitée, un port du masque obligatoire, rassemblements interdits. Troisième scénario : le virus se diffuse sur tout le territoire. L'activité économique pourrait être de nouveau restreinte. Quatrième scénario : le stade critique. En cas d'échec des autres mesures, ce serait le reconfinement total", précise la journaliste.

